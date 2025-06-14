Вайсфельд о Бучельникове в ЦСКА: «Такой игрок будет полезен любой команде. Не сказал бы, что с Капризовым они хоккеисты одного типа»

— Подойдет ли Бучельников под стиль игры ЦСКА?
— Для меня Бучельников относится к категории игроков, которые вне зависимости от системы будут полезны любой команде. Что думает относительно него Игорь Никитин, если он станет главным тренером ЦСКА, затрудняюсь сказать.
И еще один момент. Когда говорят, что игрок не подходит под стиль команды, то смотришь, а в этой команде 19 человек одного стиля, и когда один человек из другой оперы, то это совсем неплохо. Я это даже не применительно к Бучельникову, а в принципе.
— Видите ли общие сравнения у Бучельникова с Капризовым в плане перехода и игровых характеристик?
— В плане перехода точно нет. Что касается игры, то отчасти. Я бы не сказал, что это одного типа игроки", — сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.