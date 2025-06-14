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Артем Галимов об «Анахайме»: «Звали не очень настойчиво, ни разу там не был после драфта. Смысла нет туда ехать просто так, чтобы в 4-м звене оказаться»

— Из-за океана вас настойчиво звали в последнее время?

Источник: Спортс"

— Не очень настойчиво.

— «Анахайм» насколько плотно контактировал после 2020 года, когда выбрал вас на драфте?

— Как-то контактировал, но не настойчиво, если выражаться вашими словами. Я там ни разу не был после драфта, такого плотного контакта с их стороны тоже не было.

— В будущем велика вероятность отъезда туда?

— Сложно сказать. Здесь много факторов, от которых это зависит.

— Нужен более конкретный интерес со стороны «Анахайма», с гарантией игрового времени?

— Да. Все-таки нет смысла ехать просто так туда, совершать отъезд ради отъезда, чтобы, к примеру, оказаться в четвертом звене.

— Четвертое звено — это не ваше?

— Я все-таки не чеккер, не оборонительный игрок. Да и габариты у меня не для четвертого звена.

— Нет ощущения, что «Анахайм» в последние годы в таком состоянии, что там несложно пробиться в топ-6, в первые два звена?

— Возможно. Но все равно гарантий здесь никто не даст. Так что посмотрим, что дальше будет. Может быть, через год что-то станет более понятно. В любом случае поиграть еще за «Ак Барс» тоже интересно.

Клуб мне дал очень многое, и хочется ему помочь. Казань всегда должна претендовать на победу в Кубке Гагарина. Думаю, в следующем сезоне у команды есть на это шансы, — сказал форвард казанцев.