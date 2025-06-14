Пашков о СКА: «Вся селекция была заточена под Ротенберга, нет его — нет и трансферов. Не хотелось бы терять клуб как одного из лидеров КХЛ и главного раздражителя»

Еще месяц-два назад никто не мог и предположить, что у СКА может не быть селекции. Но сейчас мы именно это и видим.
— Проблема?
— У СКА много молодежи, есть вертикаль. Но у Санкт-Петербурга амбиции не середняка, а лидера, который только за счет молодежи играть не сможет.
Сейчас СКА теряет драгоценное время. Чем ближе старт сезона, тем меньше вариантов будет на трансферном рынке. Я так понимаю, рынок он вообще крайне беден, это наша большая проблема. Не хотелось бы терять СКА как одного из лидеров КХЛ и главного раздражителя для всех соперников, — сказал олимпийский чемпион.