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Пашков о СКА: «Вся селекция была заточена под Ротенберга, нет его — нет и трансферов. Не хотелось бы терять клуб как одного из лидеров КХЛ и главного раздражителя»

— Видно, что вся селекция СКА была заточена на Романа Ротенберга. Можно долго спорить по поводу Ротенберга-тренера, но как менеджер он — ведущий в КХЛ, поэтому для СКА тут большая потеря. Нет Ротенберга — пока нет и трансферов.

Источник: Спортс"

Еще месяц-два назад никто не мог и предположить, что у СКА может не быть селекции. Но сейчас мы именно это и видим.

— Проблема?

— У СКА много молодежи, есть вертикаль. Но у Санкт-Петербурга амбиции не середняка, а лидера, который только за счет молодежи играть не сможет.

Сейчас СКА теряет драгоценное время. Чем ближе старт сезона, тем меньше вариантов будет на трансферном рынке. Я так понимаю, рынок он вообще крайне беден, это наша большая проблема. Не хотелось бы терять СКА как одного из лидеров КХЛ и главного раздражителя для всех соперников, — сказал олимпийский чемпион.