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Алина Загитова: «Большое спасибо Роману Ротенбергу. Он дал нам ночной лед для репетиций шоу, это большая честь»

Сегодня в Москве проходит презентация спортивного комплекса «Молодежка», организатором которой является вице-президент ФХР Ротенберг.

Источник: Спортс"

"Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо. Роман Борисович нам дал ночной лед для репетиций шоу. Мы с сегодняшнего дня будем начинать репетировать. Для нас это большая честь.

Каток очень удобный, тут достаточно тепло, все сделано на высшем уровне. Как девочка могу сказать — дизайн очень крутой. Все сделано по максимуму", — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Загитова представит свое шоу «Ассоль» — рок-мюзикл на льду — 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.