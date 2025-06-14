Алина Загитова: «Большое спасибо Роману Ротенбергу. Он дал нам ночной лед для репетиций шоу, это большая честь»

"Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо. Роман Борисович нам дал ночной лед для репетиций шоу. Мы с сегодняшнего дня будем начинать репетировать. Для нас это большая честь.
Каток очень удобный, тут достаточно тепло, все сделано на высшем уровне. Как девочка могу сказать — дизайн очень крутой. Все сделано по максимуму", — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Загитова представит свое шоу «Ассоль» — рок-мюзикл на льду — 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.