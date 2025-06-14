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Каблуков о лучшем российском форварде XXI века: «Овечкин — номер один в мире! Его рекорд по голам в НХЛ никто не перебьет в ближайшее время»

В апреле 39-летний капитан «Вашингтона» побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.

Источник: Спортс"

"Тут и думать нечего. Конечно, Овечкин. Его рекорд по голам в НХЛ никто не перебьет в ближайшее время.

Он — номер один в мире! Никаких других нету«, — сказал нападающий “Авангарда” Илья Каблуков.