Российские юниоры впервые за шесть лет устроят серию с канадцами. Что это будут за матчи?

В марте 2022 года после отстранения сборной России от турниров ИИХФ Канадская хоккейная лига объявила об отмене молодёжной Суперсерии. Спустя три года после запрета со стороны CHL россияне сыграют с канадскими командами в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. Таким образом, это будут первые подобные встречи в подобном формате за шесть лет.