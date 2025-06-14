Журова об исполнении Овечкиным гимна России: «Будет странно, если у американцев возникнут вопросы, и его не допустят до Олимпиады. В НХЛ же его допускают играть»

"Овечкина могут не допустить, но будет странно, что американцы его допускают до НХЛ и при этом не до пустят до Олимпиалы. Путин-тим — это даже более значимое действие, чем это исполнение гимна.
Он никогда не скрывал своих взглядов, и когда забил рекордный гол говорил, что это за Россию и для русских и ему за это ничего не было.
Он играет так же, как играл раньше. К нему почему-то вопросов нет у американцев. Будет очень странно, если они возникнут после этого", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.