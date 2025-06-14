Шипачев о рекорде: «Спасибо “Динамо” Минск. На 1002-ю игру маму пригласили, жена, дети — все вышли на лед. 15 000 зрителей, Овечкин, Панарин, Кетов поздравляли, было эмоционально!»

«Хотел бы сказать “Динамо” Минск огромное спасибо, большие молодцы, организовали все вообще супер. Когда 1002-я игра была, на лед всех вывели, маму пригласили из Череповца, она приехала, дети все вышли, жена. Плакат огромный, все в майках вышли на раскатку, маски сделали.