Малкин покинет «Питтсбург» после сезона-2025/26. Клуб не планирует предлагать ему новый контракт (The Athletic)

Срок действующего соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
В сезоне-2024/25 Евгений Малкин провел 68 матчей в регулярке и набрал 50 (16+34) очков.
Он является трехкратным обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Пингвинс».
Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер».
Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».