Россию официально заменили на Олимпиаде, редкий швед остался в КХЛ. Хоккейные итоги дня

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что это не противоречит его рекомендациям. После этого заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отметил, что лига не ожидает участия сборной России в хоккейном турнире на зимних Играх 2026 года. Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.