Ягр рассказал, что отец заставлял его приседать тысячу раз каждый день

«У меня была мощная физическая форма. Я вырос на ферме. Мой отец заставлял меня делать по тысяче приседаний каждый день в течение десяти лет, прежде чем я попал в НХЛ. Так что я всегда думал: “На льду я сильнее любого”. Это было моей основой, и я хотел сохранить ее», — сказал Ягр Sportsnet.