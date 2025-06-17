Ягр рассказал, что отец заставлял его приседать тысячу раз каждый день

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион 1998 года чех Яромир Ягр рассказал, что до перехода в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) отец заставлял его делать по тысяче приседаний в день на протяжении десяти лет.
«У меня была мощная физическая форма. Я вырос на ферме. Мой отец заставлял меня делать по тысяче приседаний каждый день в течение десяти лет, прежде чем я попал в НХЛ. Так что я всегда думал: “На льду я сильнее любого”. Это было моей основой, и я хотел сохранить ее», — сказал Ягр Sportsnet.
Ягру 53 года. Форвард принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010).
В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 52 лет и 11 дней.