Генменеджер Канады о недопуске России на ОИ-2026: «Разочаровывает, что их не будет, но это не то, что могут контролировать участники турнира»

Даг Армстронг высказался о том, что такие игроки, как рекордсмен НХЛ по голам Александр Овечкин, лучший бомбардир сезона-2024/25 Никита Кучеров и обладатель «Везина Трофи»-2019 Андрей Василевский, не сыграют на турнире.
"Разочаровывает, что их не будет на этом мероприятии, но это, безусловно, не то, что могут контролировать участники турнира.
Вы должны играть с командами, которые указаны в вашем расписании, и, к сожалению, на этот раз россиян там не будет", — приводит слова генерального менеджера сборной Канады Дага Армстронга The Washington Post.
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