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Никитин о реакции игроков «Локомотива» на его уход: «После плей-офф ходили слухи, я сказал, как есть. Со всеми обсудили, переговорили»

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ранее тренер покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Как отреагировали на ваш уход хоккеисты «Локомотива», когда вы им объявили о своем решении?

— В принципе, я ребятам сказал до плей-офф, что вы меня будете слушать еще два месяца (смеется). После плей-офф ходили слухи, я сказал, как есть. Со всеми обсудили, переговорили.

Счастлив, что с ними работал, выиграл кубок. Жизнь продолжается, думаю, что мы останется так же близки, как и были.

— Здорово, что костяк ярославской команды сохранился.

— Да, парни выросли, парни стали настоящей командой, сильнейшей в этой лиге. Мы два года играли в финале, завоевали Кубок Гагарина, так что здесь без лирики все понятно, — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.