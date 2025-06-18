Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Контракт меньше, чем в Барысе»: лидер сборной Казахстана о разнице зарплат в Европе

Вратарь сборной Казахстана и столичного «Барыса» Андрей Шутов поделился деталями своего перехода в словацкий «Слован» и рассказал о том, почему решил вернуться на родину, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Источник: КФХ

27-летний хоккеист начинал сезон в словацком «Словане» (Братислава), но вскоре вновь пополнил ряды в астанинского клуба.

«Я уже давно решил, что я хочу попробовать. Почему нет? Вернуться ты всегда успеешь. А жалеть потом, что ты даже не попробовал, не съездил, мне кажется, не нужно. Есть возможность — поехал, попробовал», — рассказал Шутов.

— Как шел процесс переговоров? Они просто вышли на вас с конкретным предложением, назвали сумму и вы согласились?

«Все было через агента. Я не участвовал. Насчет сумм я никогда не участвую. Агенты сами договариваются с руководством. Я никогда в это не лезу. Мне показали, я сказал: “Окей”. Контракт даже меньше, чем в “Барысе”, предлагали, но я поехал, потому что я хотел», — ответил Андрей.

— Когда вас пригласили в Словакию, был ли какой-то теоретический разговор про то, что вы можете остаться там и сменить гражданство, чтобы стать потом вратарем сборной Словакии?

«Нет, нет. Такого не было. Либо я и не дожил до такого», — с улыбкой ответил хоккеист.

Андрей Шутов — воспитанник усть-каменогорской хоккейной школы. В 2021 году дебютировал за национальную команду в элитном дивизионе чемпионата мира, после чего перебрался из «Торпедо» в столичный «Барыс».

За свою карьеру он успел выиграть чемпионат Казахстана («Номад»), стать бронзовым призером Универсиады и чемпионом Азиатских игр. При этом несколько раз завоевывал звание лучшего игрока как в сборной Казахстана, так и в клубе.

Напомним, что Андрей Шутов не смог принять участия в чемпионате мира по хоккею 2025 года из-за травмы. Без двух основных голкиперов команда заняла последнее место в группе и впервые за пять лет покинула элитный дивизион.

О том, как вратарь принял решение вернуться в Казахстан, получил роковую травму, разнице между Словакией и Казахстаном и влиянии хейтеров Андрей Шутов рассказал в интервью, которое можно полностью посмотреть на YouTube-канале SauBall.