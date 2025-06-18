«Контракт меньше, чем в Барысе»: лидер сборной Казахстана о разнице зарплат в Европе

«Все было через агента. Я не участвовал. Насчет сумм я никогда не участвую. Агенты сами договариваются с руководством. Я никогда в это не лезу. Мне показали, я сказал: “Окей”. Контракт даже меньше, чем в “Барысе”, предлагали, но я поехал, потому что я хотел», — ответил Андрей.