Радулов остался в «Локомотиве», «Даллас» сохранил лучшего бомбардира. События дня в хоккее

«Быстрый дедушка, энерджайзер, мастер, дядя Саша — всё это про Александра Радулова, и он остаётся в “Локомотиве”! Самый ценный игрок чемпионского плей-офф подписал с ярославским клубом новое соглашение, рассчитанное ещё на один год», — сказано в сообщении клуба под новостью о продлении контракта с Радуловым.