Губернатор Московской области о ситуации с «Химками»: «Мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем»

— Область всегда в любом виде спорта делала акцент на детско-юношеские клубы. У нас в каждом муниципалитете школы востребованы и загружены по максимуму. Профессиональные клубы — это частный бизнес. Каждый регион области, безусловно, с заботой относится к своим клубам, но финансирование профессиональных клубов из бюджета — это то, что уже ушло в прошлое. И это правильно.