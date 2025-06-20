Джонатан Тэйвз вернётся в НХЛ, Войнов — в «Авангард». Итоги дня в хоккее

«Я рад вернуться в НХЛ в составе “Виннипег Джетс”. Это особенное чувство — вернуться домой и играть перед своей семьёй и друзьями в Манитобе. “Джетс” прогрессируют в последние несколько сезонов, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде и помочь всем, чем смогу», — приводит слова Тэйвза пресс-служба клуба.