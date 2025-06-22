Бобровский с флагом России на параде, слухи о будущем Шабанова в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Потребовалось пять лет, чтобы Kirill The Thrill добрался до США, но с тех пор, как он попал в НХЛ, в 2015 году в пятом раунде плей-офф стал третьим в лиге после Остона Мэттьюса и Леона Драйзайтля, забрасывая 0,579 шайбы за игру. Первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд» — это лицо франшизы. Ему также могут предложить $ 15 млн в год за продление контракта с 1 июля", — написано в статье The Athletic.