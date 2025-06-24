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Отец Бобровского: «Плей-офф НХЛ смотрели в Новокузнецке, на родной земле — традиция. В 2023-м поехали на финал, “Флорида” уступила. В следующем год пойдем за третьим трофеем!»

— Вы сейчас не в Майами?

Источник: Спортс"

— Нет. Весь плей-офф смотрели в Новокузнецке, на родной земле. А как только «Флорида» выиграла — сразу поехали в Питер, где живем и мы с женой, и сын, когда летом приезжает из Америки. Сережа собирается домой через пару недель. В прошлом году он оставался в Майами до парада, а потом сразу в Россию.

— Не было в этом году желания съездить на плей-офф во Флориду?

— Не хотели! Зачем нарушать хорошие традиции? Это же как с тем, чтобы трогать или нет приз за победу в конференции. У хоккеистов есть одни суеверия, у их родителей — другие.

— Сергей планирует участвовать в Матче года звезд НХЛ против КХЛ?

— Да.

— Когда он в первый раз пообщался с вами после победы в Кубке Стэнли-2025?

— Нам сын, счастливый, позвонил из раздевалки. Гордимся им, о чем не раз ему говорили!

— Смотреть весь плей-офф в Новокузнецке — примета еще с прошлого года? Чтобы у Сергея через вас во время Кубка была прямая связь с родными местами?

— В какой-то степени да. Тут похоронены мои родители и родители жены, его дедушки с бабушками. Проведать, навести порядок на могилках, завершить накопившиеся дела…

И заодно посмотреть хоккей, что вдвойне удобно, поскольку матчи начинались в семь утра по местному времени — это гораздо лучше, чем в три по московскому. Хотя мы в любом случае смотрим все игры «Пантерс» в прямом эфире — где бы в это время ни находились.

В 2023 году поехали на финал, и команда уступила. После этого решили на главные серии плей-офф в 2024 и 2025 годах не ездить.

В прошлом году смотрели в Новокузнецке. Победили! Сейчас решили сделать так же. В следующем году, даст Бог, тем же путем пойдем за третьим трофеем! — заявил Андрей Бобровский.