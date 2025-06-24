Отец Бобровского: «Плей-офф НХЛ смотрели в Новокузнецке, на родной земле — традиция. В 2023-м поехали на финал, “Флорида” уступила. В следующем год пойдем за третьим трофеем!»

— Нет. Весь плей-офф смотрели в Новокузнецке, на родной земле. А как только «Флорида» выиграла — сразу поехали в Питер, где живем и мы с женой, и сын, когда летом приезжает из Америки. Сережа собирается домой через пару недель. В прошлом году он оставался в Майами до парада, а потом сразу в Россию.