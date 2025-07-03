«Нью-Джерси» продлил контракт с Глэссом на 2 года, кэпхит — 2,5 млн долларов

25-летний Глэсс присоединился к «Нью-Джерси» по ходу прошлого сезона после обмена из «Питтсбурга» в марте.
На счету канадца 14 матчей за «Девилс» в регулярке НХЛ и 7 (2+5) очков при полезности «плюс 4».
Об этом сообщил генеральный менеджер «Девилс» Том Фицджеральд. Кэпхит по новому соглашению составит 2,5 млн долларов.
25-летний Глэсс присоединился к «Нью-Джерси» по ходу прошлого сезона после обмена из «Питтсбурга» в марте.
На счету канадца 14 матчей за «Девилс» в регулярке НХЛ и 7 (2+5) очков при полезности «плюс 4».