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Нюквист перешел в «Виннипег». Контракт — на год с зарплатой 3,25 млн долларов

35-летний форвард подписал с «Джетс» контракт на один год с зарплатой 3,25 млн долларов.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне в 79 матчах чемпионата НХЛ швед набрал 28 (11+7) очков, выступая за «Нэшвилл» и «Миннесоту». В плей-офф он провел 6 игр за «Уайлд», не отметившись голевыми действиями.

1 июля Нюквист стал неограниченно свободным агентом.