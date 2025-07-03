"Шабанов поднялся на высокий уровень, в прошлом сезоне он показывал очень хороший хоккей. Хотя местами и были провалы. Теперь ждем от него хорошей игры и в НХЛ, но там Максиму будет намного тяжелее. Он иностранец и приедет забирать чей-то хлеб, а ребята там прилично подготовленные и будут биться за свое место. Это все-таки лучшая лига в мире. Так что Шабанову придется попотеть, чтобы зарекомендовать себя. Многое зависит от его настроя и понимания того хоккея, который будет в НХЛ. Важно будет и сразу же заявить о себе с самого старта«, — сказал бывший директор “Трактора”. В прошлом сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ (23+44 в 65 матчах) и вторым — в плей-офф (10+10 в 21 игре).