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«Сент-Луис» подписал Пьюса Сутера на 2 года, кэпхит — 4,13 млн долларов

«Блюз» заключили с 29-летним швейцарцем 2-летнее соглашение со средней зарплатой в размере 4,125 млн долларов за сезон. Его кэпхит по прежнему контракту (с «Ванкувером») составлял 1,6 млн.

В 81 матче чемпионата НХЛ-2024/25 Сутер набрал за «Кэнакс» 46 (25+21) баллов — это его личные рекорды по голам и очкам за сезон.

Всего в регулярках за карьеру на счету нападающего 162 (82+80) балла в 364 играх, в плей-офф — 3 (2+1) очка в 13 матчах.