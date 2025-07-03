Орлов нашёл новый клуб в НХЛ, ЦСКА совершил два больших обмена. Итоги дня в хоккее

«Дмитрий — сильный, разносторонний защитник, который привносит на лёд физическую силу и универсальность. У него богатый опыт игры в НХЛ — как в регулярном сезоне, так и в плей-офф, а его достижения в борьбе за Кубок Стэнли — ценное дополнение к нашей команде. Мы рады, что он с нами», — приводит слова Грира пресс-служба «Шаркс».