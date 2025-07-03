На импорт-драфте CHL выбрали рекордное количество россиян — 28

В этом году «Келоуна» выбрала Томаша Полетина под 1-м номером. Всего на импорт-драфте-2025 были выбраны 142 игрока.
Чехия стала лидером по числу задрафтованных в этом году игроков (35, рекорд страны), Россия заняла второе место (28, рекорд).
14-летний Александр Карманов (172-й номер, «Брантфорд») при росте 214 см и весе 124 кг станет самым высоким игроком в CHL. Он стал первым игроком из Молдовы, выбранным на импорт-драфте. Отметим, что у Карманова также есть российское гражданство.
На импорт-драфте CHL-2025 были выбраны следующие игроки из России:
1. Томаш Полетин («Келоуна»).
2. Адам Бенак («Брантфорд»).
3. Егор Шилов («Викториявиль»).
4. Михал Прадель («Реджайна»).
5.Дарел Ульянскис («Флинт Файрбердс»).
6.Оливер Мурниекс («Сент-Джон»).
7. Даниэль Пекарж («Келоуна»).
8. Ондржей Румл («Оттава 67»).
9. Олег Кулебякин («Галифакс»).
10. Тобиаш Тврзник («Уэнатчи»).
…12. Алексей Власов («Викториявиль»).
…15. Никита Овчаров («Квебек Ремпартс»).
…17. Евгений Дубровцев («Норт-Бэй»).
…21. Иван Рябкин («Шарлоттаун»).
…27. Илья Колмаков («Шербрук»).
28. Андрей Молгачев («Калгари Хитмен»).
29. Артем Гончар («Садбери»).
…35. Никита Клепов («Сагино»).
…47. Андрей Гудин («Барри Кольтс»).
…49. Дмитрий Якуценак («Принс-Джордж»).
…59. Степан Коряченков («Свифт-Каррент»).
…69. Даниил Прохоров («Сарния»).
…73. Лев Гапонов («Гатино»).
… 85. Алексей Жуков («Ньюфаундленд»,).
…96. Степан Шурыгин («Сагино»).
97. Глеб Семенов («Бе-Комо»).
…102. Андрей Бондарев «Ошава»).
103. Игнатий Шумилин («Викториявиль»).
…108. Адам Исраилов («Барри Кольтс»).
…115. Виталий Королюк («Валь-д’Ор»).
…119. Максим Соколовский («Лондон Найтс»).
… 122. Алексей Гребнев («Свифт-Каррент»).
…125. Иван Стефанишин («Валь-д’Ор»).
…140. Кузьма Воронин («Монктон»).
…163. Вадим Смирнов («Ошава»).
…181. Максим Дятчин («Калгари Хитмен»).