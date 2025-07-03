На импорт-драфте CHL выбрали рекордное количество россиян — 28

14-летний Александр Карманов (172-й номер, «Брантфорд») при росте 214 см и весе 124 кг станет самым высоким игроком в CHL. Он стал первым игроком из Молдовы, выбранным на импорт-драфте. Отметим, что у Карманова также есть российское гражданство.