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На импорт-драфте CHL выбрали рекордное количество россиян — 28

На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков, выступающих не в США и Канаде.

Источник: Спортс"

В этом году «Келоуна» выбрала Томаша Полетина под 1-м номером. Всего на импорт-драфте-2025 были выбраны 142 игрока.

Чехия стала лидером по числу задрафтованных в этом году игроков (35, рекорд страны), Россия заняла второе место (28, рекорд).

14-летний Александр Карманов (172-й номер, «Брантфорд») при росте 214 см и весе 124 кг станет самым высоким игроком в CHL. Он стал первым игроком из Молдовы, выбранным на импорт-драфте. Отметим, что у Карманова также есть российское гражданство.

На импорт-драфте CHL-2025 были выбраны следующие игроки из России:

1. Томаш Полетин («Келоуна»).

2. Адам Бенак («Брантфорд»).

3. Егор Шилов («Викториявиль»).

4. Михал Прадель («Реджайна»).

5.Дарел Ульянскис («Флинт Файрбердс»).

6.Оливер Мурниекс («Сент-Джон»).

7. Даниэль Пекарж («Келоуна»).

8. Ондржей Румл («Оттава 67»).

9. Олег Кулебякин («Галифакс»).

10. Тобиаш Тврзник («Уэнатчи»).

…12. Алексей Власов («Викториявиль»).

…15. Никита Овчаров («Квебек Ремпартс»).

…17. Евгений Дубровцев («Норт-Бэй»).

…21. Иван Рябкин («Шарлоттаун»).

…27. Илья Колмаков («Шербрук»).

28. Андрей Молгачев («Калгари Хитмен»).

29. Артем Гончар («Садбери»).

…35. Никита Клепов («Сагино»).

…47. Андрей Гудин («Барри Кольтс»).

…49. Дмитрий Якуценак («Принс-Джордж»).

…59. Степан Коряченков («Свифт-Каррент»).

…69. Даниил Прохоров («Сарния»).

…73. Лев Гапонов («Гатино»).

… 85. Алексей Жуков («Ньюфаундленд»,).

…96. Степан Шурыгин («Сагино»).

97. Глеб Семенов («Бе-Комо»).

…102. Андрей Бондарев «Ошава»).

103. Игнатий Шумилин («Викториявиль»).

…108. Адам Исраилов («Барри Кольтс»).

…115. Виталий Королюк («Валь-д’Ор»).

…119. Максим Соколовский («Лондон Найтс»).

… 122. Алексей Гребнев («Свифт-Каррент»).

…125. Иван Стефанишин («Валь-д’Ор»).

…140. Кузьма Воронин («Монктон»).

…163. Вадим Смирнов («Ошава»).

…181. Максим Дятчин («Калгари Хитмен»).