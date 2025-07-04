Монсон о Гашеке: «Его комментарии вредят хоккею. Спорт и политика — разные вещи, а он пытается их смешать»

«Как хоккейный болельщик, я всегда восхищался Домиником Гашеком. Он один из величайших вратарей в истории. Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, обладатель приза “Везины”, признанный лучший вратарь НХЛ, член Зала хоккейной славы.
Но как представитель хоккейного сообщества, он должен быть более сдержан в своих высказываниях, потому что наносит вред спорту. Его комментарии вредят хоккею. Спорт и политика — разные вещи, а он пытается их смешать.
Я уважаю НХЛ за то, что лига дает возможность российским спортсменам — как и представителям других стран — участвовать в соревнованиях и получать признание за игру. НХЛ разделяет спорт и политику, и я уважаю ее за это.
В отличие от Международного олимпийского комитета, который наказывает российских спортсменов. В любом случае, спорт и политика не должны пересекаться", — заявил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.