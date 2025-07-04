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Монсон о Гашеке: «Его комментарии вредят хоккею. Спорт и политика — разные вещи, а он пытается их смешать»

Ранее бывший голкипер сборной Чехии и клубов НХЛ раскритиковал лигу за фото и видео с чемпионского парада «Флориды». Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли в нем участие, обернувшись в российские флаги.

«Как хоккейный болельщик, я всегда восхищался Домиником Гашеком. Он один из величайших вратарей в истории. Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, обладатель приза “Везины”, признанный лучший вратарь НХЛ, член Зала хоккейной славы.

Но как представитель хоккейного сообщества, он должен быть более сдержан в своих высказываниях, потому что наносит вред спорту. Его комментарии вредят хоккею. Спорт и политика — разные вещи, а он пытается их смешать.

Я уважаю НХЛ за то, что лига дает возможность российским спортсменам — как и представителям других стран — участвовать в соревнованиях и получать признание за игру. НХЛ разделяет спорт и политику, и я уважаю ее за это.

В отличие от Международного олимпийского комитета, который наказывает российских спортсменов. В любом случае, спорт и политика не должны пересекаться", — заявил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.