Фисенко вернулся в «Ак Барс», Цыплаков остаётся в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Отметим, что права на Кравцова в НХЛ принадлежат «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. В прошедшем сезоне Кравцов сыграл 85 встреч за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.