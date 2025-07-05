Гавриков о причинах ухода из «Лос-Анджелеса»: «Были финансовые разногласия с генменеджером, разные вопросы»

«Были свои финансовые разногласия с генеральным менеджером “Лос-Анджелеса”, разные вопросы.
Но мы двигаемся дальше, и у меня появилась возможность играть в очень хорошей команде", — сказал защитник Владислав Гавриков.
29-летний игрок покинул «Кингс» по истечении срока контракта. 2 июля «Рейнджерс» объявили о подписании 7-летнего контракта с Гавриковым с кэпхитом 7 млн долларов.
«Были свои финансовые разногласия с генеральным менеджером “Лос-Анджелеса”, разные вопросы.
Но мы двигаемся дальше, и у меня появилась возможность играть в очень хорошей команде", — сказал защитник Владислав Гавриков.