Цыплаков, Достал, Виларди, Какко и еще 7 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате. Трое из них представляют «Виннипег»

Вратари: Лукаш Достал («Анахайм») и Арвид Содерблом («Чикаго»);
Защитники: Дилан Сэмберг («Виннипег»), Дрю Хеллесон («Анахайм»), Конор Тимминс («Баффало»), Джейден Страбл («Монреаль»);
Нападающие: Максим Цыплаков («Айлендерс»), Габриэль Виларди, Морган Баррон (оба — «Виннипег»), Каапо Какко («Сиэтл»), Ник Робертсон («Торонто»).
Отметим, что игроки по-прежнему могут вести переговоры со своими клубами и подписывать с ними контракты до начала слушаний.
При этом выбор арбитража лишает игрока права получать оффер-шит (предложение ограниченно свободному агенту от другой команды).
Ожидается, что слушания будут проходить с 20 июля до 4 августа. Согласно практике, большая часть игроков договаривается с клубами до начала процедуры.