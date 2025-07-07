Цыплаков пошёл в арбитраж, СКА начнёт сезон в гостях на «СКА Арене». Итоги дня в хоккее

Тренерскую карьеру начал в 2020-м в «Барысе», совмещая работу в клубе КХЛ и сборной Казахстана. В 2022 году перебрался в Санкт-Петербург и вошёл в штаб Александра Титова в «СКА-Нева». В сезоне-2023/2024 вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Ладой», где отработал последние два сезона. По ходу чемпионата-2024/2025 привлекался Федерацией хоккея России для работы в молодёжной сборной страны и сборной «Россия 25».