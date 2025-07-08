Артюхин о «Салавате»: «Результаты будут хуже, бюджет урезается, ключевые хоккеисты уходят. Если Ливо останется, с кем он будет играть без сильных партнеров»

Если Ливо и останется, то я не вижу, с кем он там будет играть. Сможет ли он такой результат показывать без таких сильных партнеров… Ливо, как Саша Овечкин — ему постоянно нужно доставлять шайбу. У Ливо хороший бросок, он настроен на него", — сказал бывший форвард сборной России.