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Артюхин о «Салавате»: «Результаты будут хуже, бюджет урезается, ключевые хоккеисты уходят. Если Ливо останется, с кем он будет играть без сильных партнеров»

В прошлом сезоне уфимский клуб выиграл бронзовые медали чемпионата.

Источник: Спортс"

«Однозначно в новом сезоне у “Салавата” результаты будут хуже, к сожалению. Вряд ли получится повторить их. Ремпал — один из ключевых игроков Уфы. Он довольно неплохо проявил себя в КХЛ, во второй части сезона он показывал отличный хоккей.

Еще непонятная ситуация с Ливо в «Салавате» — уходит или остается? Плюс урезается бюджет. Ключевые игроки, на ком держалась команда, уходят. Я не вижу пока в составе ребят, которые могли бы их подменить.

Ремпал, Ливо, Тодд давали результат. Есть подрастающее поколение, но громких имен нет! Но это не те хоккеисты, которые будут в числе лидеров по статистике в КХЛ. Золотая пятерка иностранцев в «Салавате» распалась.

Если Ливо и останется, то я не вижу, с кем он там будет играть. Сможет ли он такой результат показывать без таких сильных партнеров… Ливо, как Саша Овечкин — ему постоянно нужно доставлять шайбу. У Ливо хороший бросок, он настроен на него", — сказал бывший форвард сборной России.