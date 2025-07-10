В СКА — ещё один новичок, «Айлендерс» задумались об обмене Сорокина. Итоги дня в хоккее

Сергачёв: А я переехал туда в 16, два года в Канаде играл. Но у меня такие же ощущения, когда видишь наших даже в аэропорту в Турции. Я видел, как жена мужа пихает, ругает, это очень аутентично (смеётся). Для меня тоже Россия — это дом. Сейчас в планах, конечно, остаться здесь после карьеры. Однако мне сейчас 27, ещё до заката карьеры лет 10. Россию я люблю, но в Америке тоже дом. Мы сейчас переехали в Юту, живём в лесу, около гор. Это так приятно. Когда я приезжаю в дом, то даже телефон откладываю, а просто смотрю на вид, мне кайф. Чистый воздух, люди очень приятные. Все соседи к нам пришли, кто-то торт принёс, со всеми познакомились, в церковь к себе звали. Конечно, если выбирать, то я бы приехал в Россию. Если же такой возможности не будет, то в Америке я бы не умер, наверное, — сказали Сергачёв и Панарин в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.