Григоренко сменил СКА на «Трактор», Дацюк собирает легенд «Детройта». Итоги дня в хоккее

«В первую очередь приглашались партнёры Павла по “Детройту”. Тот же Хенрик Зеттерберг, которого с Дацюком называли “евроблизнецами”. Они на льду в самом деле были как братья. Но уговорить шведа не получается — он боится ехать в Россию, как и многие иностранцы. Зато есть хороший шанс пригласить таких звёзд, как Джо Торнтон и Патрик Марло — они ещё не дали окончательный ответ и думают», — приводит «Матч ТВ» слова источника, приближённого к ситуации.