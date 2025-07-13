«Боюсь, что он умрет». Лера Кудрявцева — откровенно об алкоголизме экс-хоккеиста СКА Макарова

Также телеведущая заявила, что переживает за супруга. «Я стала “созависимой”. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. Я просто устала, я устала очень. Девочки, милые, как это страшно», — написала Валерия.