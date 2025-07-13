«Боюсь, что он умрет». Лера Кудрявцева — откровенно об алкоголизме экс-хоккеиста СКА Макарова

Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась переживаниями по поводу проблем своего супруга, экс-хоккеиста сборной России и СКА Игоря Макарова. Эмоциональное заявление девушка опубликовала в своем Telegram-канале.
Сил больше нет
В своем обращении Кудрявцева призналась, что ей очень тяжело морально. «Упала на дно, но снизу постучали. Реакция у людей на какие-либо события разная. Кто-то хочет выговориться и проплакаться. А я замыкаюсь, закрываюсь и молчу. Одна. Мне очень плохо сейчас. Очень. Это все, что я могу выдавить из себя. Я устала и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота», — написала телеведущая.
Позднее она пояснила — дело в алкоголизме ее супруга. Кудрявцева призналась, что делала все от нее зависящее, чтобы помочь Макарову, но не получилось. «Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля (дочь пары. — Прим. “СЭ”) ничего не должна видеть и знать, на работе надо улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума, и только очередной рехаб давал мне возможность “продышаться”. Но невозможно ничего сделать, просто невозможно.
Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня", — добавила Кудрявцева.
Также телеведущая заявила, что переживает за супруга. «Я стала “созависимой”. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. Я просто устала, я устала очень. Девочки, милые, как это страшно», — написала Валерия.
Непростые отношения
Кудрявцева и Макаров сыграли свадьбу в 2013 году. На тот момент нападающему сборной России было 26 лет, он выступал за СКА. Разница в возрасте у супругов составляет 16 лет — Лера так описала их отношения: «Он захотел переспать со старухой, а я с молодым. И что-то затянуло. Удивительно, как всего один человек, случайно пришедший в твою жизнь, может изменить ее: кардинально изменить твое мировосприятие, твои привычки, мысли, чувства, поступки», — рассказывала Кудрявцева.
В 2018 году у пары родилась дочь Мария. Долгое время казалось, что в отношениях все нормально — Лера сама отмечала, как надежно чувствует себя в браке с экс-хоккеистом сборной России: «Есть ощущение надежного тыла, крепкого мужского плеча, рядом с которым можно расслабиться. Раньше я все боялась где-то не засветиться, выпасть из обоймы, и все бежала, бежала… Но когда встретила Игоря, вдруг открыла для себя, что кроме работы есть и другие радости».
Однако в 2024 году Кудрявцева неожиданно объявила о расставании с супругом. «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала телеведущая в своих соцсетях.
Позднее пара сошлась вновь — Макаров прошел лечение в реабилитационном центре, и на некоторое время жизнь наладилась. Игорь даже начал выходить с женой и дочерью в свет, чего раньше с ним не случалось. Однако это не продлилось долго.
Судя по всему, сейчас в отношениях Макарова и Кудрявцевой новый, очень тяжелый кризис. Как они его решат и как долго он продлится — неизвестно. Но, судя по эмоциональным постам, терпение Леры на исходе.
36-летний Макаров завершил карьеру в 2022 году. Он выступал за СКА, «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Авангард» и «Сибирь». На счету Макарова в КХЛ 551 матч и 165 (77+88) очков.