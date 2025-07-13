Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ларс Эллер: «Овечкин — неповторимый талант, сочетание физических данных и броска, который мы, возможно, больше никогда не увидим. Были игроки, которые забивали 40−60 голов, но не в 20-м сезоне»

По ходу прошлого сезона капитан «Вашингтона» установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.

"Что можно сказать о нем? Уникальный, неповторимый талант, сочетание физических данных и броска, который мы, возможно, больше никогда [ни у кого] не увидим.

В нем также есть стремление никогда не сдаваться, желание достигать большего и большего. Это самое важное, не так ли?

Были и другие игроки, которые забивали по 40, 50, 60 голов, но не в 20-м сезоне карьеры.

Его тело [продолжается] выдерживает, а разум спокоен, и он по-прежнему может мотивировать себя хотеть большего. Просто невероятно, когда задумываешься об этом«, — сказал в подкасте Coming in Hot with Wallace and York нападающий Ларс Эллер, выступавший за “Вашингтон” в прошлом сезоне.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше