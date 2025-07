Ларс Эллер: «Овечкин — неповторимый талант, сочетание физических данных и броска, который мы, возможно, больше никогда не увидим. Были игроки, которые забивали 40−60 голов, но не в 20-м сезоне»

Его тело [продолжается] выдерживает, а разум спокоен, и он по-прежнему может мотивировать себя хотеть большего. Просто невероятно, когда задумываешься об этом«, — сказал в подкасте Coming in Hot with Wallace and York нападающий Ларс Эллер, выступавший за “Вашингтон” в прошлом сезоне.