Звезды НХЛ всухую разгромили команду КХЛ во 2-м периоде «Матча года» — 7:0. У Овечкина, Малкина, Капризова, Марченко и Подколзина по голу, у Цыплакова — два

По голу забили Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Кирилл Капризов. Максим Цыплаков отметился дублем.
Общий счет матча перед третьим периодом — 12:3 в пользу энхаэловцев.
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