Овечкину подарили машину, Мичков положил лакросс, звезды НХЛ устроили избиение сборной КХЛ. Как прошел «Матч года»

Почему же в этом году выбрали Москву? Ответ простой: Александр Овечкин. Уроженец столицы в концовке регулярного чемпионата побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. И как после этого не отдать ему должное? Кстати, этот инфоповод был отражен и на льду «ЦСКА Арены», где проходила встреча. На обеих сторонах площадки застолбили «офис Овечкина».