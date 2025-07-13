Овечкину подарили машину, Мичков положил лакросс, звезды НХЛ устроили избиение сборной КХЛ. Как прошел «Матч года»

Матч года
«Запад» — «Восток» — 15:3 (5:3, 7:0, 3:0). Буллиты — 2:1.
Голы: Подколзин-3, Цыплаков-2, Панарин, Свечников, Гавриков, Бучневич, Марченко, Малкин, Овечкин, Капризов, Мичков, Кузьменко — Ковальчук, Кравцов, Голдобин.
Серия буллитов: Панарин (гол). Якупов (мимо). Марченко (гол). Бучельников (гол). Овечкин (вратарь). Ткачев (вратарь).
«Запад» (игроки НХЛ): вратари Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс»), защитники Михаил Сергачев («Юта»), Дмитрий Орлов, Александр Никишин (оба — «Каролина»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Артем Зуб («Оттава»), Александр Романов («Айлендерс»), Илья Любушкин («Даллас»), Егор Замула («Филадельфия»), нападающие Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Андрей Свечников («Каролина»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»).
«Восток» (игроки КХЛ): вратари Илья Набоков («Металлург»), Максим Дорожко («Амур»), Даниил Исаев («Локомотив»), защитники Никита Нестеров (ЦСКА), Егор Яковлев («Металлург»), Андрей Миронов («Спартак»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), нападающие Николай Голдобин («Спартак»), Александр Волков, Владимир Ткачев (оба — «Авангард»), Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Павел Порядин («Спартак»), Артем Галимов («Ак Барс»), Дмитрий Бучельников (ЦСКА), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Максим Шалунов («Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Илья Ковальчук.
«Матч года» — благотворительный игра с участием лучших российских хоккеистов НХЛ и КХЛ — проходит второе лето подряд. В этот раз ему предшествовала активная пиар-компания: сначала Артемий Панарин и Михаил Сергачев прокатились в метро в фирменном джерси, а потом дружно прошлись по разным подкастам.
Матч вновь, как и год назад, прошел в Москве. Хотя Сергачев — один из организаторов мероприятия — обещает, что в следующем году звезд нашего хоккея увидят не только в столице.
«Мы рассматриваем абсолютно все города — Казань, Питер, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск. Это очень хоккейные города, и ажиотаж может быть даже выше, чем в Москве», — говорил он в интервью «РБ Спорт».
Почему же в этом году выбрали Москву? Ответ простой: Александр Овечкин. Уроженец столицы в концовке регулярного чемпионата побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. И как после этого не отдать ему должное? Кстати, этот инфоповод был отражен и на льду «ЦСКА Арены», где проходила встреча. На обеих сторонах площадки застолбили «офис Овечкина».
Зрители, которые пришли на игру только ради Александра, наверняка остались довольны: им удалось вживую увидеть на льду сразу трех Овечкиных — на раскатку форвард «Вашингтона» вышел со своими детьми.
Перед матчем Ови устроили церемонию чествования. И эта версия совершенно точно не хуже той, что подготовил своему форварду «Вашингтон» после рекорда. Как минимум автомобиль в «Кэпиталз» Овечкину не подарили. Здесь же он получил кроссовер от одного из китайских производителей.
Обычно результат у всех подобных матчей один — «победила дружба». Но не в этот раз. Если после первых 20 минут был намек на какую-то состязательность (на перерыв команды ушли при счете 5:3 в пользу «Запада» — сборной НХЛ), то уже во втором периоде началось настоящее избиение: энхаэловцы отправили в ворота противника семь (!) безответных (!!) шайб.
Отличился и Овечкин. Но свою шайбу он забросил не из «офиса», который ему начертили организаторы, а с пятака.
В третьем периоде игра совсем успокоилась: зрители увидели лишь три шайбы (все оказались в воротах сборной КХЛ). Зато именно в этом отрезке произошел главный хайлайт матча: Матвей Мичков забросил лакросс. Наверняка это видео сегодня много раз перешлют Джону Торторелле. Возможно, это сделает и сам Матвей.
Итоговый счет — 15:3. Сборная НХЛ, у игроков которой сезон стартует только в середине октября, оказалась гораздо свежее игроков КХЛ, которым совсем скоро надо отправляться на предсезонку.
Леонид Ларин