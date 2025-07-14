ЦСКА завалит деньгами защитника, «Торпедо» подписало чемпиона КХЛ. Итоги дня в хоккее

«Евгений Кузнецов — это Евгений Кузнецов. Он и в КХЛ доказал, что он хороший хоккеист. Очко за игру в среднем — это очень хороший результат. Если говорить о прошлом сезоне, то дело не в проблемах со здоровьем. Со здоровьем у Евгения всё в порядке. Вопрос тренера. Роман Борисович [Ротенберг] давал Евгению много игрового времени, и в тех матчах, в которых Кузнецов играл, он был продуктивен, он провёл их на высоком уровне. Однако был момент общей политики клуба. Случается, что тренер видит состав сначала так, а затем — иначе. У тренера сложилось впечатление об игроке, который пропустил часть чемпионата. Было тренерское решение, которое игрок не может обсуждать. Поэтому Евгений захотел уйти из СКА. Это было его личное желание», — цитирует Бабаева «РИА Новости».