Трое иностранцев приехали в КХЛ, Галлан также отправляется в Россию. Хоккейные итоги дня

«Пьеррик Дюбе закроет четвёртую позицию легионера в этом чемпионате. К 24 годам он успел поднять над головой два трофея, выиграв лигу Квебека и в позапрошлом сезоне Кубок Колдера. Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей. Мы надеемся, что в КХЛ Дюбе сможет ещё ярче проявить свои лучшие качества и стать любимцем болельщиков Челябинска», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.