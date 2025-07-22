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Британский хоккеист погиб в 19 лет, выпав с балкона отеля

Британский хоккеист Келли погиб в возрасте 19 лет, выпав с балкона отеля.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Британский хоккеист Гэри Келли погиб в возрасте 19 лет, выпав с балкона отеля на Ибице, где он проводил свой отпуск, сообщает Би-би-си.

По словам представителей гражданской гвардии Испании, спортсмен погиб утром в понедельник. Падение с балкона стало результатом несчастного случая. Отель, в котором остановился Келли, и концертный зал, где должен был проходить музыкальный фестиваль, отменили ближайшие развлекательные мероприятия. Отмечается, что в начале июля в этом отеле погиб другой гражданин Великобритании.

«Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, убиты горем из-за этой трагической новости. Гэри был человеком огромного таланта и харизмы, перед которым открывалось великое будущее. Его утрата затронет многих как в хоккейном сообществе, так и за его пределами. Нам будет его очень не хватать», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба «Данди Старс», за который выступал Келли.