Британский хоккеист погиб в 19 лет, выпав с балкона отеля

«Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, убиты горем из-за этой трагической новости. Гэри был человеком огромного таланта и харизмы, перед которым открывалось великое будущее. Его утрата затронет многих как в хоккейном сообществе, так и за его пределами. Нам будет его очень не хватать», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба «Данди Старс», за который выступал Келли.