«Сан-Хосе» обменял Гущина в «Колорадо» на Олауссона

В прошлом сезоне Олауссон провел 61 матч в АХЛ и набрав 26 (11+15) очков. Он также сыграл 2 матча за «Колорадо» в НХЛ.
В активе Даниила Гущина 1 передача в 12 играх НХЛ в сезоне-2024/25. В 60 играх АХЛ с учетом плей-офф он набрал 52 (29+23) балла.
Взамен «Шаркс» получили нападающего Оскара Олауссона.
В прошлом сезоне Олауссон провел 61 матч в АХЛ и набрав 26 (11+15) очков. Он также сыграл 2 матча за «Колорадо» в НХЛ.
В активе Даниила Гущина 1 передача в 12 играх НХЛ в сезоне-2024/25. В 60 играх АХЛ с учетом плей-офф он набрал 52 (29+23) балла.