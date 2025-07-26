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«Сан-Хосе» обменял Гущина в «Колорадо» на Олауссона

Взамен «Шаркс» получили нападающего Оскара Олауссона.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Олауссон провел 61 матч в АХЛ и набрав 26 (11+15) очков. Он также сыграл 2 матча за «Колорадо» в НХЛ.

В активе Даниила Гущина 1 передача в 12 играх НХЛ в сезоне-2024/25. В 60 играх АХЛ с учетом плей-офф он набрал 52 (29+23) балла.