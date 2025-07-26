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Батрак о том, что Ткачев может перейти в «Металлург»: «Это будет одна из лучших команд по селекции. В одном ряду с ЦСКА или “Локомотивом”, наверное»

— Если «Металлург» подпишет Ткачева, то будет в топе межсезонья в плане селекции?

Источник: Спортс"

— Если судить по новости, что Ткачев подписался на клуб в одной социальной сети, то да. Это точно будет одна из лучших команд по селекции. Наверное, в одном ряду с ЦСКА или «Локомотивом». Просто у команды из Ярославля была задача сохранить всех, кто был. А вот ЦСКА — это, наверное, подходит. ЦСКА действительно хорош.

«Металлург» — молодец в это межсезонье. Даже независимо от того, придет Ткачев или нет. Команда так или иначе хорошо отработала, — сказал комментатор Артем Батрак.

Агент Ткачева о переговорах с «Металлургом»: «На финальной стадии. Рашников лично хочет видеть его в команде, плюс тренер, генменеджер заинтересованы».