Батрак о том, что Ткачев может перейти в «Металлург»: «Это будет одна из лучших команд по селекции. В одном ряду с ЦСКА или “Локомотивом”, наверное»

— Если судить по новости, что Ткачев подписался на клуб в одной социальной сети, то да. Это точно будет одна из лучших команд по селекции. Наверное, в одном ряду с ЦСКА или «Локомотивом». Просто у команды из Ярославля была задача сохранить всех, кто был. А вот ЦСКА — это, наверное, подходит. ЦСКА действительно хорош.