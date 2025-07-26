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«Рейнджерс» взяли на просмотр Шири. «Тампа» поместила форварда на драфт отказов для расторжения контракта

Новый тренер ньюйоркцев Майк Салливан знаком с 32-летним американцем по совместной работе в «Питтсбурге», в составе которого Шири выиграл два Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что «Тампа» поместила нападающего на драфт отказов для расторжения контракта по его просьбе.

В прошлом сезоне Шири провел лишь 5 матчей в НХЛ, не отметившись результативными действиями. В 59 играх в АХЛ он набрал 61 (20+41) очко.