«Сент-Луис» продлил контракт россиянина, СКА обновил эмблему. Итоги дня в хоккее

«Откровенно говоря, для меня непонятно, что происходит в армейском клубе. Если раньше едва ли не каждое лето в клуб приходили звёзды, в числе которых Дацюк, Зайцев, Кузнецов и другие, то сейчас команду пополняют весьма средние игроки, причём приходят они на высокие контракты. При этом клуб освобождается от бывших лидеров, кто привлекался в национальную команду, играл на Олимпиадах и чемпионатах мира. Причём, кроме всего прочего, помимо того, что с игроками расстаются, за них ещё и платят деньги. А ведь говорили про экономию средств. СКА всегда был топ-клубом, но при нынешнем подборе игроков выход во второй раунд плей-офф уже будет достижением», — приводит слова Макарова «ВсеПроСпорт».