Бывший нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем подписал контракт со шведским «Брюнесом»

Бекстрём провёл юношеские годы в «Брюнесе» и прошёл путь от команды до 16 лет до основной, где дебютировал в сезоне-2004/2005. За свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 очка (271+762) в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году Бекстрём завоевал Кубок Стэнли.