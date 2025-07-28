Петер Бондра: «Когда Овечкин приехал в “Вашингтон”, он забрал все мои рекорды. Я думал, поезд остановится, но он прошел насквозь»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
— Как вы отнеслись к его рекорду, когда он забил 895-й гол в НХЛ и переписал историю?
— Когда Овечкин приехал в «Вашингтон», он забрал все мои рекорды (смеется). Я думал, что поезд остановится, но он прошел насквозь…
Но рекорды существуют для того, чтобы их переписывать. Это было большое событие не только для Овечкина, но и для всей НХЛ, — сказал экс-нападающий «Вашингтона» Петер Бондра.