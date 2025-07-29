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Генменеджер «Авангарда» о Бабаеве и его высказываниях после ухода Ткачева: «Отличный агент. Мы в отличных отношениях. Чего-то жесткого в свой адрес не услышал»

Ранее агент подверг критике руководство омского клуба после решения расторгнуть контракт с форвардом Владимиром Ткачевым.

Источник: Спортс"

— Действительно ли вратарь Бердин ушел по соглашению двух сторон?

— Я думаю, что это история хороших взаимоотношений, в том числе и с агентом Шуми Бабаевым. Мы прошли через неприятную ситуацию с Ткачевым, но у нас было два предложения по обмену. У него нет пункта о запрете на обмен, но мы могли прилично заработать, обменяв Михаила.

По определенным причинам сторону игрока тоже не устраивали некоторые моменты. И я понимаю второй клуб, который хотел поменять его. Это могло закончиться раньше. Опять же, Шуми — отличный агент, у которого есть козырь в рукаве и варианты. Здесь есть моменты внутрянки. В совокупности договорились так.

— Как вы относились к комментариям Шуми Бабаева, которые появились в сети после расторжения Ткачева?

— Мы с Шуми находимся в отличных отношениях. Я чего-то жесткого в свой адрес не услышал, — сказал Алексей Сопин.

Агент Ткачева об «Авангарде»: «Сейчас генменеджера заставляют заявлять, что мы на что-то не пошли, что они освобождают место под потолком. Вранье. Просто стыдно, что люди забывают обещания».