Генменеджер «Авангарда» о Бабаеве и его высказываниях после ухода Ткачева: «Отличный агент. Мы в отличных отношениях. Чего-то жесткого в свой адрес не услышал»

— Действительно ли вратарь Бердин ушел по соглашению двух сторон?
— Я думаю, что это история хороших взаимоотношений, в том числе и с агентом Шуми Бабаевым. Мы прошли через неприятную ситуацию с Ткачевым, но у нас было два предложения по обмену. У него нет пункта о запрете на обмен, но мы могли прилично заработать, обменяв Михаила.
По определенным причинам сторону игрока тоже не устраивали некоторые моменты. И я понимаю второй клуб, который хотел поменять его. Это могло закончиться раньше. Опять же, Шуми — отличный агент, у которого есть козырь в рукаве и варианты. Здесь есть моменты внутрянки. В совокупности договорились так.
— Как вы относились к комментариям Шуми Бабаева, которые появились в сети после расторжения Ткачева?
— Мы с Шуми находимся в отличных отношениях. Я чего-то жесткого в свой адрес не услышал, — сказал Алексей Сопин.
Агент Ткачева об «Авангарде»: «Сейчас генменеджера заставляют заявлять, что мы на что-то не пошли, что они освобождают место под потолком. Вранье. Просто стыдно, что люди забывают обещания».