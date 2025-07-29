Генменеджер «Авангарда» о Бабаеве и его высказываниях после ухода Ткачева: «Отличный агент. Мы в отличных отношениях. Чего-то жесткого в свой адрес не услышал»

— Я думаю, что это история хороших взаимоотношений, в том числе и с агентом Шуми Бабаевым. Мы прошли через неприятную ситуацию с Ткачевым, но у нас было два предложения по обмену. У него нет пункта о запрете на обмен, но мы могли прилично заработать, обменяв Михаила.