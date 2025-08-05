Кисаков о сезоне в «Рочестере»: «Пришли новые молодые ребята, которых выбрали в первом-втором раундах драфта. Сказали: “Уже все, на тебя не рассчитываем”

24 июля 22-летний игрок подписал пробный контракт с «Динамо».
— Что случилось у тебя в прошедшем сезоне? Ты почти не играл в системе «Баффало».
— Во-первых, поменялся тренер. У меня уже был третий сезон. Пришли новые молодые ребята, которых выбрали в первом-втором раундах драфта НХЛ. Сказали: «Уже все, на тебя не рассчитываем».
— Насколько я слышал, в прошлом межсезонье в «Динамо» назревали перемены, и тебя могли отпустить в Россию. Почему не отпустили?
— Об этом даже не шло и речи. Я приехал в Америку, думал, что буду играть. Второй сезон был с травмами, хотя начал его хорошо. К сезону я готовился два месяца, специально для этого прилетел в США, чтобы там тренироваться.
Мне никто не говорил, что меня хотят обменять или готовы отпустить. Да и у меня мыслей таких не было. С «Динамо» тоже у меня не было об этом никаких разговоров.
— И досрочно не расторгали контракт? Даже в прошлом сезоне?
— Вот это как раз пытались сделать. И тогда уже договорились с «Динамо», меня здесь ждали. Оставалось недели две до конца дедлайна, но в итоге сказали: «Нет, не отпустим», — сказал Александр Кисаков.