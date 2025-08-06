Кисаков не считает отъезд в систему «Баффало» ошибкой: «Я набрался опыта, окреп. В “Динамо” тогда не мог бы конкурировать с мужиками. В Америке говорили, что закроют глаза на

На тот момент я не мог бы конкурировать с мужиками. Весил 63 килограмма. А в Америке говорили, что будут закрывать глаза на физические данные, на борьбу в каких-то моментах. По сути, так и было в первом сезоне. В России я мог бы играть в МХЛ еще год, но уже не хотел.