Кисаков не считает отъезд в систему «Баффало» ошибкой: «Я набрался опыта, окреп. В “Динамо” тогда не мог бы конкурировать с мужиками. В Америке говорили, что закроют глаза на

— Нет, почему. Я набрался опыта, окреп. Если бы остался в «Динамо», то поехал бы на сборы с первой командой. Не знаю, что бы я там показал?
На тот момент я не мог бы конкурировать с мужиками. Весил 63 килограмма. А в Америке говорили, что будут закрывать глаза на физические данные, на борьбу в каких-то моментах. По сути, так и было в первом сезоне. В России я мог бы играть в МХЛ еще год, но уже не хотел.
— Когда ты уехал, началась перестройка в «Динамо». Я разговаривал с главным тренером Алексеем Кудашовым. И он говорил, что на тот момент была хорошая возможность запустить в основу всех перспективных молодых игроков.
— Я выбрал такой путь. Узнаем, во что это выльется, — сказал 22-летний форвард, вернувшийся в «Динамо» в межсезонье.
За 3 сезона в АХЛ в составе «Рочестера» Кисаков провел 93 матча и набрал 25 (14+11) очков.