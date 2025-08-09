Плющенко помог Овечкину красиво победить. Теперь хоккеист поедет в гости к фигуристу

9 августа на арене в Мытищах Овечкин сыграл в гала-матче против команды Павла Дацюка в рамках детско-юношеского турнира Ovi Cup. Команда Great 8 одержала победу со счетом 11:7. Самым результативным игроком матча мог стать Евгений Малкин (команда Дацюка), но у него только хет-трик, тогда как 6-летний сын Александра Овечкина Сергей оформил покер. Ребенку 18 августа исполнится семь, но он уже отлично обращается с клюшкой. Его папа в этом возрасте еще даже не начал заниматься хоккеем.