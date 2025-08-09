Плющенко помог Овечкину красиво победить. Теперь хоккеист поедет в гости к фигуристу

Каждое появление Александра Овечкина на публике в родной стране вызывает дикий ажиотаж: тысячи фанатов, сотни журналистов и несколько здоровенных охранников, которые больше даже самого хоккеиста — по-другому просто не пройти даже в закрытых VIP-локациях. При этом лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ старается по максимуму участвовать в публичных мероприятиях и дарить радость болельщикам.
9 августа на арене в Мытищах Овечкин сыграл в гала-матче против команды Павла Дацюка в рамках детско-юношеского турнира Ovi Cup. Команда Great 8 одержала победу со счетом 11:7. Самым результативным игроком матча мог стать Евгений Малкин (команда Дацюка), но у него только хет-трик, тогда как 6-летний сын Александра Овечкина Сергей оформил покер. Ребенку 18 августа исполнится семь, но он уже отлично обращается с клюшкой. Его папа в этом возрасте еще даже не начал заниматься хоккеем.
В матче принимали участие не только звездные хоккеисты. Футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев и Александр Мостовой так и не смогли забросить шайбу, зато это вышло у двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Получив пас от Овечкина-старшего, он эффектно развернулся и пробил вратаря НХЛ Игоря Шестеркина. Российским клубам стоит присмотреться к этому талантливому форварду.
Если серьезно, то немало коллег-фигуристов отмечали умение прославленного спортсмена играть в хоккей. И на этом гала-матче он сумел проявить себя.
Диджей на арене после шайбы Плющенко поставил песню Димы Билана «Я твой номер один». Интересно, ему кто-то подсказывал?
«Гол? Случайно получилось, на испуге. Саша отдал блестящий пас, не забить было нельзя. Классное мероприятие, Овечкин всех собрал. Побольше бы таких событий», — рассказал о своей шайбе Плющенко в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику сразу после матча.
Также фигурист ответил на мой вопрос про спор Овечкина с его сыном Александром. Плющенко-младший обещал великому хоккеисту, что выучит тройной аксель.
«Мы встречаемся, когда Саша в Москве. Они обязательно к нам заедут домой. Посидим, пообщаемся. И покажем, что мы делаем, что умеем», — анонсировал Плющенко предстоящую встречу с Александром. Ждем развязки спора!
Про свою ученицу, лучшую фигуристку-юниорку России Елену Костылеву Евгений предпочел не отвечать. Чемпионка страны среди юниоров пропустит первое событие сезона — контрольные прокаты в Новогорске. Ждем подробностей от тренерского штаба.
Автор: Константин Лесик